    Mario Alonso Puig: “Se puede cambiar el odio por el amor si hay un cambio de conciencia”

    El cirujano, conferencista y escritor Mario Alonso Puig, comparte sus perspectivas sobre temas profundos como la transformación del odio en amor, la experiencia de Dios y la relación con la tecnología.

    Puig explica que el cambio del odio al amor es posible con un cambio de conciencia. Esto implica ver al «enemigo» como un hermano y entender que su furia o ataque proviene de la tristeza, el dolor y la soledad.

    No se trata de conocer a Dios, sino de experimentarlo en la vidaPuig enfatiza que Dios no promete quitarnos el dolor, sino caminar con nosotros a través de él, ilustrándolo con la analogía de un cirujano que acompaña a su paciente al quirófano. También señala que la mente humana no puede entender la naturaleza de Dios, pero sí sentir su presencia.

