Mario Alonso Puig: “He visto y vivido cosas que no se explican desde la ciencia”

El cirujano, conferencista y escritor Mario Alonso Puig, comparte sus perspectivas sobre la ciencia, la espiritualidad y la vida.

Puig discute cómo la ciencia y la espiritualidad, a menudo vistas como opuestas, pueden coexistir. Argumenta que la ciencia, por su naturaleza, es agnóstica (no afirma ni niega la existencia de Dios), a diferencia del cientificismo, que es ateo y niega lo que no se puede demostrar.

Mario Alonso Puig comparte haber tenido experiencias «sobrecogedoras» durante estados de meditación profunda que no pueden explicarse científicamente. Estas experiencias le han brindado confianza, alegría y serenidad.

Puig enfatiza que su intención no es convencer a otros sobre sus experiencias, sino simplemente compartirlas. Cree que cada persona tiene derecho a su propio criterio y a decidir qué le resuena.