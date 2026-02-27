Mariasela Álvarez se despide de Esta noche Mariasela y deja la puerta abierta a la televisión

Esto no es un adiós, es un hasta luego. Hasta que volvamos a encontrarnos…

La comunicadora Mariasela Álvarez concluyó oficialmente la etapa de «Esta noche Mariasela» tras 14 años en el aire, despidiéndose entre abrazos, emoción y lágrimas de la televisión diaria la noche del jueves 26 de febrero.

La destacada presentadora no se despidió definitivamente de la pantalla chica, sino que dijo «hasta luego», anunciando que evaluará regresar en el futuro con una propuesta semanal o por temporadas y explorará el formato de podcast, sin dejar de ser una voz relevante para los televidentes que la han acompañado por más de 35 años de trayectoria.

A continuacion compartimos su mensaje de despedida

Nelson Mandela, el inolvidable Madiba, dijo una vez: lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, sino la diferencia que hemos marcado en otras vidas, eso es lo que determina el significado de la vida que llevamos.

Espero que a través de los valores y las historias que han protagonizado este trayecto de entrega diaria al público, muchas vidas hayan sido tocadas para bien.

Que alguien haya podido encontrar esperanza, motivación, inspiración o una nueva forma de ver las cosas.

A las niñas y mujeres, que nadie pueda decirles que por su sexo, no son capaces de ser lo que deseen, o ponerles límites o menospreciarlas.

A los hombres que el tamaño de su valía no es equivalente al de su cartera sino a la integridad de su carácter, la firmeza de su palabra, y la capacidad de amar y respetar sin imponer.

A los jóvenes que existen otras formas de llegar, de tener éxito y sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, y es a través del estudio, el trabajo honesto, la perseverancia, el sacrificio y el tomar siempre el camino correcto, aunque sea el menos transitado.

A las personas maduras, que no todo está perdido, cada vez que les mostramos esos ejemplos de superación, cada vez que les dimos un contenido que los hacía pensar, indignarse o conmoverse.

A nuestros gobernantes, que el poder no es un cheque en blanco y que al final los pueblos siempre pasan factura.

A nuestra sociedad en general, que todavía nos falta mucho por crecer, madurar y evolucionar, pero que con todas nuestras carencias, ningún sistema de gobierno se compara con la democracia que hoy disfrutamos. Necesitamos preservarla siempre y a toda costa.

A los medios de comunicación, a todos, recordarles que comunicar es un acto sagrado que exige responsabilidad y compromiso. No es patente para destruir reputaciones ni para sembrar odio bajo el disfraz de un patriotismo mal entendido. Quienes ejercen la comunicación como arma jamás ocuparán un lugar honorable en su historia, porque el prestigio y el buen nombre no se compran con views, poder o dinero. La patria verdadera se construye desde los medios comunicando con honestidad, tendiendo puentes y no levantando feudos; dando voz, con mesura, a quienes más lo necesitan; educando en valores y viviendo con coherencia aquello que predicamos.

Y por último, lo más importante, espero que les hayamos hecho sentir el amor con que hemos trabajado en estos casi 14 años frente a ustedes. Porque nosotros hemos sentido su amor y respeto en cada paso, y esa ha sido nuestra mayor recompensa.

En resumen, espero habernos merecido siempre el privilegio de su audiencia. Porque haber sido invitada a sus vidas, ha sido el más grande honor en la mia… Como siempre dije: Dios nos bendiga y proteja! Esto no es un adiós, es un hasta luego. Hasta que volvamos a encontrarnos…

Tras una exitosa trayectoria en Color Visión (canal 9), la Miss Mundo 1982 concluyó las transmisiones de su programa diario. En su despedida contó con el respaldo de Ángel Laureano y Nelly Mota, directivos de la planta televisora, quienes destacaron su admiración por la labor realizada.