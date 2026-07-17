«María Corina Machado llegará a Venezuela»

Jatnna Tavárez conversa con Klever Correa, abogado, sobre la situación actual de Venezuela

En una entrevista en el programa Con Jatnna donde se aborda la reciente catástrofe natural (un doble terremoto) ocurrida en Venezuela. La presentadora Jatnna Tavárez conversa con Klever Correa, abogado y coordinador del partido político Vente Venezuela, sobre la situación actual y la respuesta ante la crisis:

Ayuda Humanitaria Se discute cómo la diáspora venezolana en República Dominicana ha recolectado insumos médicos y comida. Correa explica que, aunque la ayuda ha llegado por vías privadas y con apoyo del gobierno dominicano y la Cruz Roja, el régimen venezolano ha retrasado la distribución por motivos políticos, buscando adjudicarse el crédito de la asistencia.

Se discute cómo la diáspora venezolana en República Dominicana ha recolectado insumos médicos y comida. Correa explica que, aunque la ayuda ha llegado por vías privadas y con apoyo del gobierno dominicano y la Cruz Roja, el régimen venezolano ha retrasado la distribución por motivos políticos, buscando adjudicarse el crédito de la asistencia. Situación del país El invitado enfatiza que Venezuela no estaba preparada para una tragedia de esta magnitud debido a la corrupción y la falta de insumos, lo que agravó el impacto del desastre.

El invitado enfatiza que Venezuela no estaba preparada para una tragedia de esta magnitud debido a la corrupción y la falta de insumos, lo que agravó el impacto del desastre. Panorama político y María Corina Machado Ante la pregunta de por qué María Corina Machado no pudo ingresar al país, Correa asegura que su llegada es inevitable y que el régimen teme su liderazgo, el cual se ha consolidado tanto a nivel nacional como internacional.

Ante la pregunta de por qué María Corina Machado no pudo ingresar al país, Correa asegura que su llegada es inevitable y que el régimen teme su liderazgo, el cual se ha consolidado tanto a nivel nacional como internacional. Perspectivas a futuro Se analiza cómo la tragedia podría acelerar la necesidad de un cambio de gobierno urgente, planteando retos significativos como la reubicación de las personas damnificadas que perdieron sus hogares.

Se analiza cómo la tragedia podría acelerar la necesidad de un cambio de gobierno urgente, planteando retos significativos como la reubicación de las personas damnificadas que perdieron sus hogares. Cifras del desastre Correa cuestiona las cifras oficiales del régimen, estimando que el número de fallecidos, heridos y damnificados es mucho mayor a los reportes gubernamentales y que la cifra seguirá aumentando.

El espacio concluye con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano y la reafirmación de que el país logrará resurgir de la crisis.