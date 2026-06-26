República Dominicana se ha convertido en la primera nación en materializar asistencia humanitaria en territorio venezolano

Mano Amiga en la Tragedia: La República Dominicana se Vuelca en Solidaridad con Venezuela

En un gesto que trasciende fronteras y reafirma los lazos históricos de hermandad, la República Dominicana se ha convertido en la primera nación en materializar asistencia humanitaria en territorio venezolano, tras los devastadores terremotos que han dejado una estela de dolor y destrucción en el país sudamericano. Bajo el nombre de “Operación Quisqueya Solidaria 2026”, el Estado dominicano ha respondido con prontitud y corazón al clamor de un pueblo que hoy enfrenta una de sus horas más oscuras.

La ayuda dominicana se ha desplegado de las siguientes maneras:

Primer Contingente de Rescate: Un equipo de especialistas del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED) arribó por la rampa cuatro del aeropuerto internacional Simón Bolívar para integrarse de inmediato a las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Un equipo de especialistas del arribó por la rampa cuatro del aeropuerto internacional Simón Bolívar para integrarse de inmediato a las labores de búsqueda de sobrevivientes. Unidades Especializadas (USAR): El personal enviado está compuesto por rescatistas altamente entrenados y certificados en la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas . Este equipo lleva consigo modernos suministros técnicos y logísticos para operar en el terreno.

El personal enviado está compuesto por rescatistas altamente entrenados y certificados en la localización y . Este equipo lleva consigo modernos suministros técnicos y logísticos para operar en el terreno. Asistencia Médica y Logística: Además del personal de búsqueda, el Ministerio de Salud Pública prepara el envío de un hospital móvil y un equipo médico especializado para reforzar la atención de los más de 4,300 heridos reportados hasta el momento.

Además del personal de búsqueda, el Ministerio de Salud Pública prepara el envío de un para reforzar la atención de los más de 4,300 heridos reportados hasta el momento. Solidaridad al más alto nivel: Esta misión fue dispuesta por el presidente Luis Abinader tras una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le manifestó que el pueblo dominicano no dejaría solo a Venezuela en este momento de emergencia.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que esta operación no es solo un despliegue militar, sino la máxima expresión de la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas dominicanas, demostrando que la capacidad de respuesta del país está siempre al servicio de la protección de la vida y la cooperación regional.

Mientras los rescatistas dominicanos avanzan hacia las zonas de desastre para ofrecer una «mano amiga» entre los escombros, la República Dominicana reafirma que la solidaridad es el puente más fuerte que une a las naciones en tiempos de crisis