Mango y aguacate dominicanos conquistan el mercado italiano

El mango y el aguacate dominicanos han abierto un nuevo canal comercial con Italia gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la FAO y la feria agroalimentaria Macfrut.

La República Dominicana dio un paso decisivo en la internacionalización de su agroindustria al firmar un acuerdo que permitirá posicionar el mango y el aguacate dominicanos en el mercado italiano y europeo. La iniciativa fue encabezada por el MICM, en colaboración con la FAO y la feria agroalimentaria Macfrut, considerada una de las más importantes de Europa.

Objetivos del acuerdo

Atraer inversión extranjera y fortalecer la cadena de valor de estos productos.

y fortalecer la cadena de valor de estos productos. Tecnificar la agroindustria mediante insumos técnicos y acceso a crédito productivo.

mediante insumos técnicos y acceso a crédito productivo. Promover la gastronomía dominicana vinculando la producción agrícola con la cocina internacional.

vinculando la producción agrícola con la cocina internacional. Abrir un canal comercial permanente con Italia, que servirá de puerta de entrada al mercado europeo.

conquistan el mercado italiano

El ministro Sanz Lovatón resaltó que este acuerdo coloca a la República Dominicana en una posición de ventaja para promover su agroindustria ante el mundo. Señaló que la firma materializa uno de los pilares económicos del Gobierno: hacer del sector agrícola un generador masivo de empleos y divisas. Según detalló, la estrategia se centra en fortalecer la cadena de valor mediante la provisión de insumos técnicos, el incremento de la inversión extranjera y la facilitación del crédito productivo.

De su lado, Patricia Jiménez, comentó que “este acuerdo, busca continuar fortaleciendo la agroindustria y su vinculación a la gastronomía. Ahora, con la incorporación de Macfrut, este paso se convierte en un acelerador potente para transformar oportunidades internacionales e innovación en bienestar rural y aumento de la competitividad en República Dominicana”.

Igualmente, Enrico Turroni explicó que “Macfrut es amigo de la República Dominicana y es una feria en la cual podrán ofrecer sus productos no solo para los italianos, sino para todo el mercado europeo y otros países. Tener a la República Dominicana en la feria es un placer para nosotros, estamos a su disposición para crecer juntos. Esperamos ver a muchos dominicanos en abril en la feria”.