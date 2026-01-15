Mango y aguacate dominicanos conquistan el mercado italiano

El mango y el aguacate dominicanos han abierto un nuevo canal comercial con Italia gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la FAO y la feria agroalimentaria Macfrut.
La República Dominicana dio un paso decisivo en la internacionalización de su agroindustria al firmar un acuerdo que permitirá posicionar el mango y el aguacate dominicanos en el mercado italiano y europeo. La iniciativa fue encabezada por el MICM, en colaboración con la FAO y la feria agroalimentaria Macfrut, considerada una de las más importantes de Europa.
Objetivos del acuerdo
- Atraer inversión extranjera y fortalecer la cadena de valor de estos productos.
- Tecnificar la agroindustria mediante insumos técnicos y acceso a crédito productivo.
- Promover la gastronomía dominicana vinculando la producción agrícola con la cocina internacional.
- Abrir un canal comercial permanente con Italia, que servirá de puerta de entrada al mercado europeo.
El ministro Sanz Lovatón resaltó que este acuerdo coloca a la República Dominicana en una posición de ventaja para promover su agroindustria ante el mundo. Señaló que la firma materializa uno de los pilares económicos del Gobierno: hacer del sector agrícola un generador masivo de empleos y divisas. Según detalló, la estrategia se centra en fortalecer la cadena de valor mediante la provisión de insumos técnicos, el incremento de la inversión extranjera y la facilitación del crédito productivo.
De su lado, Patricia Jiménez, comentó que “este acuerdo, busca continuar fortaleciendo la agroindustria y su vinculación a la gastronomía. Ahora, con la incorporación de Macfrut, este paso se convierte en un acelerador potente para transformar oportunidades internacionales e innovación en bienestar rural y aumento de la competitividad en República Dominicana”.
Igualmente, Enrico Turroni explicó que “Macfrut es amigo de la República Dominicana y es una feria en la cual podrán ofrecer sus productos no solo para los italianos, sino para todo el mercado europeo y otros países. Tener a la República Dominicana en la feria es un placer para nosotros, estamos a su disposición para crecer juntos. Esperamos ver a muchos dominicanos en abril en la feria”.