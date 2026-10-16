Mañana tranquila dará paso a aguaceros vespertinos hoy

Una alta presión limitará las precipitaciones matutinas. En la tarde, el calor y la orografía desatarán aguaceros y tronadas en el interior.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará dominado durante las horas matutinas por la incidencia de un sistema de alta presión. Esta condición mantendrá las precipitaciones limitadas en gran parte del territorio nacional, presentándose únicamente chubascos aislados en poblados cercanos a la costa atlántica, como María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y Espaillat.

Aguaceros y tronadas en la tarde

A medida que avance el día, la dinámica atmosférica cambiará. A partir de la tarde, la interacción del viento con la orografía local y los efectos del calentamiento diurno generarán aguaceros locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Esta actividad lluviosa vespertina se concentrará principalmente sobre los siguientes poblados y demarcaciones:

Monte Plata, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez

San José de Ocoa y San Cristóbal

Azua, San Juan y Elías Piña

El sur de La Vega y la parte norte de Santo Domingo

Alerta por calor extremo

Las temperaturas continuarán calurosas a nivel nacional, registrando valores máximos que oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte de la geografía dominicana.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera agua frecuentemente para prevenir la deshidratación.

Utilice ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin la debida protección, especialmente en el horario crítico de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Población vulnerable: Preste especial atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños, ya que son más susceptibles a los efectos severos del calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se pronostica una jornada con un marcado contraste entre una mañana despejada y una tarde con inestabilidad focalizada. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, y las máximas entre 31 °C y 33 °C.