Mañana soleada dará paso a fuertes aguaceros por vaguada

Una atmósfera seca favorecerá el sol en la mañana. En la tarde, una vaguada provocará fuertes aguaceros y ráfagas en el interior. Oleaje peligroso.

Una atmósfera con reducido contenido de humedad limitará la ocurrencia de lluvias sobre gran parte del territorio nacional durante las primeras horas del día, favoreciendo condiciones soleadas y estables en la mayoría de las provincias.

Fuertes aguaceros y tormentas vespertinas

El panorama meteorológico cambiará significativamente en el transcurso de la tarde. La interacción de una vaguada en varios niveles de la troposfera con los efectos locales de calentamiento diurno provocará desarrollos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes localmente.

Esta actividad de precipitaciones se concentrará en las regiones noroeste, norte, la zona fronteriza, la Cordillera Central y la llanura oriental, afectando de manera especial a:

Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal

La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón

Elías Piña y Pedernales

La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor

Alerta marítima en la costa atlántica

En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a la presencia de oleaje peligroso mar adentro.

Monitoreo ciclónico internacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa sobre una zona de baja presión no tropical con fuerza de tormenta, ubicada en la costa este de los Estados Unidos. Se prevé que este sistema se desplace lentamente hacia el este/noreste, con posibilidad de adquirir características subtropicales durante la próxima semana.

Su probabilidad de desarrollo ciclónico es baja, situándose en un 30 % en las próximas 48 horas y 40 % en los próximos siete días. Por su posición y trayectoria prevista, este fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Alerta por calor e hidratación

Las temperaturas se mantendrán sumamente calurosas a nivel nacional, con valores máximos que oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte de las provincias.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera agua frecuentemente para mantener una hidratación adecuada.

Utilice ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Población vulnerable: Preste especial atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños, ya que son más susceptibles a los efectos del calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se pronostica una jornada mayormente estable y dominada por el calor, con temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C: