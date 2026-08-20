Mañana jornada de vacunación de mascotas en Ciudad Juan Bosch

¡Atención Ciudad Juan Bosch! Mañana, el Ministerio de Salud realizará una gran jornada de vacunación gratuita para perros y gatos.

Con el firme compromiso de garantizar el bienestar animal y la salud pública en las comunidades, el Ministerio de Salud ha anunciado la realización de una gran jornada de vacunación antirrábica y general destinada a perros y gatos, la cual tendrá lugar mañana viernes 21 de agosto en el Parque La Gaviota 1 de la Ciudad Juan Bosch.

La actividad está dirigida a todos los residentes de la zona que deseen proteger a sus animales de compañía, previniendo enfermedades y asegurando una convivencia segura y saludable en los hogares del sector.

La jornada se desarrollará de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde y forma parte de las intervenciones sanitarias que realiza el Ministerio de Salud junto con el Fideicomiso VBC-RD, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación de animales y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Durante la actividad, el equipo de Zoonosis del Área 1 de Salud aplicará de manera gratuita la vacuna antirrábica a perros y gatos de Ciudad Juan Bosch y comunidades cercanas, especialmente a aquellos que aún no han recibido su dosis.

La vacunación oportuna es un acto de amor y responsabilidad

Detalles importantes para la jornada de mañana:

Fecha: Mañana viernes 21 de agosto de 2026.

Mañana viernes 21 de agosto de 2026. Hora: 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. Lugar: Parque La Gaviota 1.

Parque La Gaviota 1. Requisitos: Se recomienda llevar a las mascotas con correa (en el caso de los perros) o en sus respectivos transportines (gatos), asegurando un manejo seguro durante la aplicación de las dosis.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación oportuna es un acto de amor y responsabilidad que protege tanto a las mascotas como a toda la familia. ¡No dejes de asistir y vacunar a tus fieles compañeros!