Luis Miñoso: Del deporte a la política

En una entrevista, Luis Miñoso en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos comparte detalles sobre su trayectoria y sus proyectos actuales

Miñoso aclara que, aunque muchos lo asocian con la crónica deportiva, él se define como un «deportista frustrado» que terminó en los medios. Actualmente lidera el proyecto Dinastía Deportiva (12:00 PM – 2:00 PM) en 95.9 FM y Super7, con un equipo de profesionales enfocado en el análisis profundo más que en solo dar resultados.

Producción Radial: Habla sobre su enfoque para hacer «algo diferente» en la radio, destacando la creación de un equipo de mujeres capaces de analizar diversos temas, además de su participación en Plaza Radio Show.

Carrera en Comunicación y Política: Explica su evolución del deporte a la política, carrera que inició en 2005 de la mano de Rubén Camilo y Guillermo Enríquez. Actualmente combina su pasión por los medios con su rol como Director de Comunicaciones en Refidomsa, trabajando junto a Samuel Pereira.

Al final de la entrevista, bromea sobre su vida personal y familiar, mencionando que tiene cuatro hijos (de 18, 16, 11 y 2 años) y que sigue manteniendo un equilibrio entre sus múltiples compromisos profesionales y su familia.