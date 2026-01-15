Luis Abinader recibe primer pasaporte electrónico dominicano

El acto se realizó en la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP) en Santo Domingo

El presidente Luis Abinader encabezó el acto de lanzamiento del nuevo pasaporte electrónico dominicano, convirtiéndose en el primer ciudadano en recibir este documento que marca un hito en la modernización tecnológica del país.

Un salto hacia la seguridad y la innovación

El nuevo pasaporte incorpora un chip encriptado con datos biométricos, más de 130 medidas de seguridad y una hoja de policarbonato multicapa resistente al agua y al calor. Con estas características, la República Dominicana se suma a los menos de 40 países que cuentan con pasaportes electrónicos de última generación.

Implementación gradual

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que el proceso de emisión será escalonado: