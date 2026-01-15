Luis Abinader recibe primer pasaporte electrónico dominicano

El acto se realizó en la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP) en Santo Domingo
El presidente Luis Abinader encabezó el acto de lanzamiento del nuevo pasaporte electrónico dominicano, convirtiéndose en el primer ciudadano en recibir este documento que marca un hito en la modernización tecnológica del país.
Un salto hacia la seguridad y la innovación
El nuevo pasaporte incorpora un chip encriptado con datos biométricos, más de 130 medidas de seguridad y una hoja de policarbonato multicapa resistente al agua y al calor. Con estas características, la República Dominicana se suma a los menos de 40 países que cuentan con pasaportes electrónicos de última generación.
Implementación gradual
La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que el proceso de emisión será escalonado:
- Primera fase: funcionarios oficiales y diplomáticos.
- Ciudadanía: las citas comenzaron el 15 de enero y el enrolamiento para ciudadanos con citas hábiles iniciará el 19 de febrero de 2026.
- Se dará prioridad a pasaportes vencidos, próximos a vencer y solicitudes de primera vez.