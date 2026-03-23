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    Luis Abinader afronta la crisis de la guerra con Irán y el Petróleo

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    Luis Miguel de Camps, analiza cómo el gobierno de Luis Abinader está afrontando la incertidumbre económica global derivada de los conflictos bélicos recientes (Irán, Ucrania) y la volatilidad de los precios del petróleo.

    Se resalta la capacidad del presidente Abinader para manejar crisis sucesivas, comenzando por la pandemia del COVID-19, donde el país fue reconocido por organismos internacionales por su rápida apertura económica.

    De Camps defiende que, a pesar de los conflictos en Ucrania y Rusia que afectaron los precios de los fletes y alimentos, la República Dominicana ha logrado mantener el crecimiento económico y reducir la pobreza monetaria y los niveles de subalimentación a niveles históricos, citando reportes de la FAO.

    Luis Miguel de Camps, analiza cómo el gobierno de Luis Abinader está afrontando la incertidumbre económica global derivada de los conflictos bélicos recientes (Irán, Ucrania) y la volatilidad de los precios del petróleo.

    Se resalta la capacidad del presidente Abinader para manejar crisis sucesivas, comenzando por la pandemia del COVID-19, donde el país fue reconocido por organismos internacionales por su rápida apertura económica.

    De Camps defiende que, a pesar de los conflictos en Ucrania y Rusia que afectaron los precios de los fletes y alimentos, la República Dominicana ha logrado mantener el crecimiento económico y reducir la pobreza monetaria y los niveles de subalimentación a niveles históricos, citando reportes de la FAO.

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