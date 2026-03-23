Luis Abinader afronta la crisis de la guerra con Irán y el Petróleo

Luis Miguel de Camps, analiza cómo el gobierno de Luis Abinader está afrontando la incertidumbre económica global derivada de los conflictos bélicos recientes (Irán, Ucrania) y la volatilidad de los precios del petróleo.

Se resalta la capacidad del presidente Abinader para manejar crisis sucesivas, comenzando por la pandemia del COVID-19, donde el país fue reconocido por organismos internacionales por su rápida apertura económica.

De Camps defiende que, a pesar de los conflictos en Ucrania y Rusia que afectaron los precios de los fletes y alimentos, la República Dominicana ha logrado mantener el crecimiento económico y reducir la pobreza monetaria y los niveles de subalimentación a niveles históricos, citando reportes de la FAO.