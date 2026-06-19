«Ángeles de la Guarda»: El emotivo relato de Pilar Sánchez

Acompaña a Jatnna en esta edición especial y conoce la historia de fe e inspiración de Pilar Sánchez Romero que está tocando los corazones del público.

Una emotiva y profunda entrevista de Jatnna Tavárez a Pilar Sánchez Romero, psicóloga clínica y fundadora de la Fundación Ángeles de la Guarda en República Dominicana. La conversación se centra en la labor de prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental.

Pilar relata cómo la fundación nació en 2013, un año después del suicidio de su hermano de 26 años. Comparte con valentía su proceso de duelo, la culpa que enfrentó al no haber identificado las señales a tiempo y cómo transformar ese dolor en un proyecto de vida la ayudó a sanar.

Se enfatiza que, aunque a menudo no se perciben, 8 de cada 10 personas que cometen suicidio dan señales claras (cambios de comportamiento, abandono de intereses, alteraciones en el sueño o alimentación).

Pilar, como experta, explica el peligro del «efecto dominó» o contagio social cuando los medios de comunicación ofrecen detalles excesivos o amarillistas sobre suicidios, lo cual puede detonar ideas en personas vulnerables.

La fundación realiza una labor crucial en zonas vulnerables (como Villa Consuelo y Capotillo). Han impactado a más de 14,000 personas, estableciendo consultorios dentro de los planteles educativos para ofrecer atención gratuita, incluyendo servicios de psiquiatría, derribando la barrera económica que impide el acceso a la salud mental.

La entrevista concluye con un mensaje poderoso de esperanza y responsabilidad social: la importancia de estar atentos a los cambios de actitud en nuestros seres queridos y actuar a tiempo para prevenir tragedias.