Los Trillizos Humor: Una propuesta de comedia sana, familiar y llena de picardía

Waldry Fermín, el creador de «Los Trillizos Humor» explica cómo inició el proyecto durante la pandemia haciendo sketches de humor y luego involucrando a sus hermanos, lo que lo llevó a un éxito inesperado.

Su contenido se enfoca en situaciones cotidianas que la gente puede identificar, lo que ha generado una gran conexión con la audiencia.

Existe mucha curiosidad sobre si son realmente trillizos. Waldry menciona que revelará este detalle al alcanzar el millón de seguidores en redes. Él se identifica como «el chofer», pero bromea sobre cómo el personaje «el comelón» le «roba el show».

Las ideas para los videos surgen de forma espontánea, y aunque la grabación toma tiempo, la edición es lo más complejo. Sus videos han alcanzado hasta 5 millones de vistas, logrando reconocimiento internacional, como lo demuestra una anécdota en Perú.