Lluvias y tronadas este viernes por onda tropical

El paso de una onda tropical traerá chubascos matutinos en la costa caribeña y fuertes aguaceros con posibles tronadas durante la tarde hacia el interior.

El panorama meteorológico para este viernes estará dominado por la inestabilidad.

El acercamiento y paso de una nueva onda tropical incrementará significativamente el contenido de humedad sobre nuestra área de pronóstico, generando episodios de precipitaciones que se desplazarán por el territorio nacional a lo largo del día.

Mañana lluviosa en la costa caribeña

Durante las primeras horas del día, los efectos de la onda tropical se sentirán con mayor intensidad en el litoral costero sur. Se preveé la ocurrencia de chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento que afectarán directamente a las siguientes localidades:

La Romana

San Pedro de Macorís

El Gran Santo Domingo

Peravia

San Cristóbal

Barahona

Pedernales

La lluvia se traslada al interior en la tarde

A medida que avance la jornada y entremos en las horas de la tarde, el patrón de lluvias se extenderá hacia el interior del país.

Los aguaceros, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, se concentrarán principalmente sobre poblados de:

La Cordillera Central

La porción noroeste

La zona fronteriza

Nota meteorológica: Se espera que la intensidad y frecuencia de estas precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente al llegar el anochecer.

Alerta para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y sus zonas aledañas, las condiciones de lluvia comenzarán antes de que salga el sol: