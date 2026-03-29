Se discontinúan alertas meteorológicas
Hoy, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, razón por la cual la intensidad y frecuencia de las precipitaciones se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán lluvias pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana. En la tarde, se prevén incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.
Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica.
Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.
El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúa los niveles de ALERTAS y AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:
|NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
|ALERTAS
|AVISOS
|DESCONTINUADAS
|Total: 8
|Total: 0
|Total: 8
Distrito Nacional: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.
Santo Domingo Este: nubes dispersas.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.
Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.
Resumen: se descontinúan alertas meteorológicas. Sin embargo, a partir de mañana se incrementan las lluvias hacia la zona norte y se espera oleaje peligroso.
El martes, desde la madrugada y horas matutinas, tendremos lluvias moderadas y aguaceros locales hacia la costa del Atlántico, el Valle del Cibao y la Cordillera Central con ráfagas de viento y posibles tronadas, provocadas por el sistema frontal y el viento moderado del noreste. En la tarde, también se espera actividad lluviosa hacia el suroeste, el sureste y la zona fronteriza. Mientras que, durante la noche, las precipitaciones se concentrarán hacia la costa del Atlántico.
El Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Lluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.
|30/32
|18/20
|Puerto Plata
|Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas pasajeras. Luego, nubes dispersas.
|28/30
|19/21
|Duarte
|Lluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.
|29/31
|19/21
|Constanza
|En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|22/24
|10/12
|Peravia
|Nubes dispersas y algún chubasco aislado hacia la montaña.
|30/32
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Nubes aisladas con incrementos ocasionales.
|30/32
|19/21
|La Romana
|Nubes aisladas con incrementos ocasionales.
|29/31
|19/21
|La Vega
|En la tarde, especialmente hacia el sur, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|29/31
|17/19
|Monseñor Nouel
|En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|28/30
|17/19
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos en la tarde con algún chubasco aislado.
|30/32
|18/20
|Samaná
|Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.
|28/30
|19/21
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana. Luego, nubes aisladas.
|31/33
|20/22
|Azua
|Al final de la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|31/33
|18/20
|San Juan
|En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
|31/33
|16/18
|Barahona
|Nubes aisladas con incrementos ocasionales.
|31/33
|20/22
|La Altagracia
|Nubes aisladas con incrementos ocasionales.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.