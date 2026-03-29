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    Lluvias volverán a incrementarse hacia la zona norte a partir de mañana y se prevé oleaje peligroso

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    Se discontinúan alertas meteorológicas

    Hoy, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, razón por la cual la intensidad y frecuencia de las precipitaciones se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán lluvias pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana. En la tarde, se prevén incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.

    Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica.

    Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

    El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúa los niveles de ALERTAS y AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

    NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
    ALERTAS                                                                                           AVISOSDESCONTINUADAS
      SantiagoLa Vega
      El Gran Santo DomingoMonseñor Nouel
      La RomanaSan José de Ocoa
      San Pedro de MacorísMonte Plata
    Total: 8Total: 0Total: 8

    Distrito Nacional: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Santo Domingo Norte: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Santo Domingo Este: nubes dispersas.

    Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

    Resumen: se descontinúan alertas meteorológicas. Sin embargo, a partir de mañana se incrementan las lluvias hacia la zona norte y se espera oleaje peligroso.

    El martes, desde la madrugada y horas matutinas, tendremos lluvias moderadas y aguaceros locales hacia la costa del Atlántico, el Valle del Cibao y la Cordillera Central con ráfagas de viento y posibles tronadas, provocadas por el sistema frontal y el viento moderado del noreste. En la tarde, también se espera actividad lluviosa hacia el suroeste, el sureste y la zona fronteriza. Mientras que, durante la noche, las precipitaciones se concentrarán hacia la costa del Atlántico.

    El Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoLluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.30/3218/20
    Puerto PlataMedio nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas pasajeras. Luego, nubes dispersas.28/3019/21
    DuarteLluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.29/3119/21
    ConstanzaEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.22/2410/12
    PeraviaNubes dispersas y algún chubasco aislado hacia la montaña.30/3220/22
    San Pedro de MacorísNubes aisladas con incrementos ocasionales.30/3219/21
    La RomanaNubes aisladas con incrementos ocasionales.29/3119/21
    La VegaEn la tarde, especialmente hacia el sur, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.29/3117/19
    Monseñor NouelEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con algún chubasco aislado.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.28/3019/21
    Monte CristiIncrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana. Luego, nubes aisladas.31/3320/22
    AzuaAl final de la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.31/3318/20
    San JuanEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaNubes aisladas con incrementos ocasionales.31/3320/22
    La AltagraciaNubes aisladas con incrementos ocasionales.30/3219/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.

    Se discontinúan alertas meteorológicas

    Hoy, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, razón por la cual la intensidad y frecuencia de las precipitaciones se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán lluvias pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana. En la tarde, se prevén incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.

    Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica.

    Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

    El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúa los niveles de ALERTAS y AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

    NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
    ALERTAS                                                                                           AVISOSDESCONTINUADAS
      SantiagoLa Vega
      El Gran Santo DomingoMonseñor Nouel
      La RomanaSan José de Ocoa
      San Pedro de MacorísMonte Plata
    Total: 8Total: 0Total: 8

    Distrito Nacional: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Santo Domingo Norte: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Santo Domingo Este: nubes dispersas.

    Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

    Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

    Resumen: se descontinúan alertas meteorológicas. Sin embargo, a partir de mañana se incrementan las lluvias hacia la zona norte y se espera oleaje peligroso.

    El martes, desde la madrugada y horas matutinas, tendremos lluvias moderadas y aguaceros locales hacia la costa del Atlántico, el Valle del Cibao y la Cordillera Central con ráfagas de viento y posibles tronadas, provocadas por el sistema frontal y el viento moderado del noreste. En la tarde, también se espera actividad lluviosa hacia el suroeste, el sureste y la zona fronteriza. Mientras que, durante la noche, las precipitaciones se concentrarán hacia la costa del Atlántico.

    El Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoLluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.30/3218/20
    Puerto PlataMedio nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas pasajeras. Luego, nubes dispersas.28/3019/21
    DuarteLluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas.29/3119/21
    ConstanzaEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.22/2410/12
    PeraviaNubes dispersas y algún chubasco aislado hacia la montaña.30/3220/22
    San Pedro de MacorísNubes aisladas con incrementos ocasionales.30/3219/21
    La RomanaNubes aisladas con incrementos ocasionales.29/3119/21
    La VegaEn la tarde, especialmente hacia el sur, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.29/3117/19
    Monseñor NouelEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con algún chubasco aislado.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.28/3019/21
    Monte CristiIncrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana. Luego, nubes aisladas.31/3320/22
    AzuaAl final de la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.31/3318/20
    San JuanEn la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaNubes aisladas con incrementos ocasionales.31/3320/22
    La AltagraciaNubes aisladas con incrementos ocasionales.30/3219/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.

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