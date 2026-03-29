Se discontinúan alertas meteorológicas

Hoy, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, razón por la cual la intensidad y frecuencia de las precipitaciones se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán lluvias pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana. En la tarde, se prevén incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.

Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúa los niveles de ALERTAS y AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santiago La Vega El Gran Santo Domingo Monseñor Nouel La Romana San José de Ocoa San Pedro de Macorís Monte Plata Total: 8 Total: 0 Total: 8

Distrito Nacional: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

Santo Domingo Este: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

Resumen: se descontinúan alertas meteorológicas. Sin embargo, a partir de mañana se incrementan las lluvias hacia la zona norte y se espera oleaje peligroso.

El martes, desde la madrugada y horas matutinas, tendremos lluvias moderadas y aguaceros locales hacia la costa del Atlántico, el Valle del Cibao y la Cordillera Central con ráfagas de viento y posibles tronadas, provocadas por el sistema frontal y el viento moderado del noreste. En la tarde, también se espera actividad lluviosa hacia el suroeste, el sureste y la zona fronteriza. Mientras que, durante la noche, las precipitaciones se concentrarán hacia la costa del Atlántico.

El Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

El Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Lluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas. 30/32 18/20 Puerto Plata Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas pasajeras. Luego, nubes dispersas. 28/30 19/21 Duarte Lluvias débiles a moderadas pasajeras y ráfagas de viento. Luego, nubes dispersas. 29/31 19/21 Constanza En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 22/24 10/12 Peravia Nubes dispersas y algún chubasco aislado hacia la montaña. 30/32 20/22 San Pedro de Macorís Nubes aisladas con incrementos ocasionales. 30/32 19/21 La Romana Nubes aisladas con incrementos ocasionales. 29/31 19/21 La Vega En la tarde, especialmente hacia el sur, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 29/31 17/19 Monseñor Nouel En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 28/30 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con algún chubasco aislado. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 28/30 19/21 Monte Cristi Incrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana. Luego, nubes aisladas. 31/33 20/22 Azua Al final de la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 31/33 18/20 San Juan En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. 31/33 16/18 Barahona Nubes aisladas con incrementos ocasionales. 31/33 20/22 La Altagracia Nubes aisladas con incrementos ocasionales. 30/32 19/21

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.