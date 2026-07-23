Llegó Expohogar Banreservas 2026 Con Jatnna

Jatnna Távarez entrevista a expertos del banco Banreservas, quienes detallan las facilidades para los dominicanos a adquirir su vivienda.

La ExpoHogar Banreservas 2026, la feria hipotecaria que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la República Dominicana.

Jatnna Távarez entrevista a expertos del banco (Robinson Porto Real, Aliset Alcántara y Lady Laura Mordán), quienes detallan las facilidades diseñadas para ayudar a los dominicanos a adquirir su vivienda propia.

Principales Beneficios de la ExpoHogar 2026:

Financiamiento: Se ofrece hasta el 90% del valor de la vivienda .

Se ofrece hasta el . Plazos: Facilidades de hasta 20 años para pagar , permitiendo que las cuotas sean más cómodas.

Facilidades de hasta , permitiendo que las cuotas sean más cómodas. Cuota Flexible: Permite programar pagos adicionales (como bonificaciones o doble sueldo) para reducir la cuota mensual hasta en un 25% sin pagar intereses adicionales.

Permite programar pagos adicionales (como bonificaciones o doble sueldo) para reducir la cuota mensual hasta en un sin pagar intereses adicionales. Tasa Fija: Rangos de tasa fija hasta por 10 años . Para viviendas de bajo costo, se ofrece una tasa fija del 8% hasta por 7 años .

Rangos de . Para viviendas de bajo costo, se ofrece una tasa fija del . Viviendas de Bajo Costo: Los expertos destacan que, con el apoyo del Bono ITBIS del Estado (cerca del 8%), el inicial requerido puede ser tan bajo como un 2%.

Cómo precalificarse:

Los interesados pueden iniciar el proceso de forma digital:

WhatsApp: A través de la asistente virtual Alma al 809-960-2110.

A través de la asistente virtual Alma al 809-960-2110. App Banreservas: En la sección de solicitudes.

En la sección de solicitudes. Web: En el minisite oficial de Expohogar Banreservas.

En el minisite oficial de Expohogar Banreservas. Centro de contacto: Llamando al 809-960-2121.

Llamando al 809-960-2121. Realidad Virtual: Uso de la plataforma encuentra.banreservas.com para búsqueda inmersiva de propiedades.

Los invitados enfatizan que este es un «homenaje al buen dominicano» y un momento ideal para dejar de pagar alquiler y convertirse en propietario.