Llegó Expohogar Banreservas 2026 Con Jatnna

Jatnna Távarez entrevista a expertos del banco Banreservas, quienes detallan las facilidades para los dominicanos a adquirir su vivienda.
La ExpoHogar Banreservas 2026, la feria hipotecaria que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la República Dominicana.
Jatnna Távarez entrevista a expertos del banco (Robinson Porto Real, Aliset Alcántara y Lady Laura Mordán), quienes detallan las facilidades diseñadas para ayudar a los dominicanos a adquirir su vivienda propia.
Principales Beneficios de la ExpoHogar 2026:
- Financiamiento: Se ofrece hasta el 90% del valor de la vivienda.
- Plazos: Facilidades de hasta 20 años para pagar, permitiendo que las cuotas sean más cómodas.
- Cuota Flexible: Permite programar pagos adicionales (como bonificaciones o doble sueldo) para reducir la cuota mensual hasta en un 25% sin pagar intereses adicionales.
- Tasa Fija: Rangos de tasa fija hasta por 10 años. Para viviendas de bajo costo, se ofrece una tasa fija del 8% hasta por 7 años.
- Viviendas de Bajo Costo: Los expertos destacan que, con el apoyo del Bono ITBIS del Estado (cerca del 8%), el inicial requerido puede ser tan bajo como un 2%.
Cómo precalificarse:
Los interesados pueden iniciar el proceso de forma digital:
- WhatsApp: A través de la asistente virtual Alma al 809-960-2110.
- App Banreservas: En la sección de solicitudes.
- Web: En el minisite oficial de Expohogar Banreservas.
- Centro de contacto: Llamando al 809-960-2121.
- Realidad Virtual: Uso de la plataforma encuentra.banreservas.com para búsqueda inmersiva de propiedades.
Los invitados enfatizan que este es un «homenaje al buen dominicano» y un momento ideal para dejar de pagar alquiler y convertirse en propietario.