Lista de liberados en Venezuela: Rocío San Miguel y Javier Tarazona entre los primeros excarcelados

A partir de este 8 de enero de 2026, se ha iniciado un proceso masivo de excarcelación de presos políticos en Venezuela. Esta medida fue anunciada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como un «gesto unilateral de paz» tras eventos políticos recientes en el país.

Aunque las autoridades no han publicado una lista oficial completa con el número total, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han confirmado los nombres de varios de los liberados:

Presos políticos venezolanos liberados recientemente

Rocío San Miguel: Activista y defensora de derechos humanos.

Juan Pablo Guanipa: Dirigente político.

Javier Tarazona: Director de la ONG Fundaredes.

Rafael Tudares: Ciudadano detenido en contextos políticos.

Jonathan Torres: Detenido inicialmente en 2024.

Enrique Márquez: Político y exrector del CNE.

Roland Carreño: Periodista y activista político, visto saliendo de El Helicoide.

Jonathan Guillermo Torres Duque: Excarcelado de la prisión El Rodeo I.

Carlos Marcano, Nakary Ramos, Gianni González, Juan Alvarado, Rory Branker y Julio Balza.

Ciudadanos extranjeros liberados

El gobierno español confirmó la liberación de al menos seis ciudadanos de su nacionalidad que se encontraban detenidos en Caracas:

José María Basoa

Andrés Martínez

Miguel Moreno

Ernesto Gorbe

Sofía Sahagún

(Rocío San Miguel también posee nacionalidad española).

Aunque el gobierno de transición ha anunciado la liberación de un «número importante» de detenidos, las ONG están verificando las identidades caso por caso debido a la falta de transparencia en los listados oficiales.

Restricciones a los liberados

Es importante destacar que muchas de estas liberaciones no son plenas. Los excarcelados han recibido medidas cautelares que incluyen:

Prohibición de salida del país. Presentación ante tribunales cada 30 días. Prohibición de dar entrevistas o publicar en redes sociales. Prohibición de comunicarse entre sí.

Estas excarcelaciones ocurren en un momento de transición política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Organizaciones como Foro Penal continúan verificando las identidades de otros ciudadanos que están saliendo de centros como El Helicoide y otras prisiones.