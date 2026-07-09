“Lilet Matias, Abogada” sigue conquistando América Latina

Latin Media Corp consolida el éxito del drama judicial filipino “Lilet Matias, Abogada” en América Latina, fortaleciendo su compromiso de llevar contenidos internacionales de alta calidad a la región.

La serie narra la historia de Lilet, una mujer de talla baja que, tras crecer en un orfanato, logra convertirse en una abogada apasionada por defender a los más vulnerables. Su vocación se pondrá a prueba al asumir un caso complejo que la llevará a enfrentar su propio pasado y descubrir los secretos de su familia biológica, combinando suspenso legal con un profundo drama humano.

“Estamos muy satisfechos con la excelente respuesta del público. Los resultados obtenidos en Ecuador, a través de TC Televisión, y en Paraguay, por LaTele, confirman que la audiencia latinoamericana conecta con la fuerza, la emoción y la calidad de las producciones filipinas. Nuestro objetivo es seguir construyendo puentes entre culturas con historias universales que cautiven al público desde el primer episodio”, expresó José Escalante, CEO de Latin Media Corp.

Como parte de esta expansión regional, “Lilet Matias, Abogada” llegará en agosto a la República Dominicana a través de las pantallas de Colorvisión, sumando un nuevo e importante capítulo en su recorrido por América Latina.

Con este nuevo estreno, Latin Media Corp reafirma su liderazgo en la distribución de contenidos internacionales y su apuesta por historias capaces de conectar con audiencias de diferentes mercados.