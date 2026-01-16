Le dan seguimiento a uso de Armas con Hidrogel

El uso de armas de hidrogel y los peligros asociados. Inicialmente, algunas personas argumentaron que prohibir estas armas limitaría la diversión, comparándolo con actividades peores como la venta de drogas.

Sin embargo, el video destaca cómo la gente congela el hidrogel para hacer las bolitas más duras, lo que puede causar daño grave. Se muestra un incidente en Guaricano donde una señora casi pierde un ojo debido a un ataque con estas bolitas congeladas por un grupo de jóvenes.

Se enfatiza la necesidad de que las autoridades, incluyendo Proconsumidor y la policía, declaren estas armas ilegales. Se argumenta que la diversión no debe justificar el daño a otros.