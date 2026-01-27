Las Barías: tesoro natural en La Descubierta, Independencia

El balneario de Las Barías, en La Descubierta, se ha convertido en un refugio natural de aguas cristalinas y paisajes montañosos, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia Independencia.

En la provincia de Independencia, al suroeste de la República Dominicana, se encuentra Las Barías, un balneario de aguas cristalinas que nace del río que desciende desde la Sierra de Bahoruco y desemboca en el Lago Enriquillo. Este espacio se ha convertido en uno de los principales atractivos del municipio de La Descubierta, reconocido por su belleza natural y su ambiente familiar.

El balneario ofrece a los visitantes piscinas naturales de agua dulce, rodeadas de vegetación y formaciones rocosas, ideales para el descanso y la recreación. Su cercanía al Lago Enriquillo, el mayor lago de las Antillas, lo convierte en una parada obligada para quienes exploran la región fronteriza con Haití.

Atractivos principales

Balneario Las Barías: Aguas frescas y cristalinas que forman pozas naturales.

Aguas frescas y cristalinas que forman pozas naturales. Entorno natural: Paisaje montañoso con vistas hacia la Sierra de Bahoruco.

Paisaje montañoso con vistas hacia la Sierra de Bahoruco. Turismo comunitario: Espacios para compartir en familia, con oferta gastronómica local y artesanía.

Espacios para compartir en familia, con oferta gastronómica local y artesanía. Conexión regional: Punto estratégico para quienes visitan el Lago Enriquillo y otros atractivos de Independencia.

Las Barías no solo representa un espacio de recreación y descanso, sino también un símbolo del potencial turístico de la región sur dominicana. Su combinación de río, montaña y cercanía al Lago Enriquillo lo convierten en un destino que invita a valorar y preservar la riqueza natural del país, mientras impulsa el desarrollo comunitario y el ecoturismo en la frontera.