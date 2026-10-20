La Yapoort en El Bar Las Barras de Bemberé

La Yapoort participa en el segmento «El Bar Las Barras».

Este video presenta una dinámica en el programa Bemberé donde La Yapoort participa en el segmento «El Bar Las Barras».

El inicio del video muestra a una persona disculpándose con Yapoort por comentarios previos, lo que ella recibe con sarcasmo, expresando estar cansada de las disculpas constantes.

La invitada reflexiona sobre su trayectoria mediática, autodenominándose «la más odiada y la más amada».

Fon (Alfonso Rodríguez) elogia a Yapoort como una de las mejores actrices del cine dominicano, pero ella responde con confrontación, cuestionando por qué él nunca la ha incluido en ninguna de sus producciones cinematográficas.

El segmento concluye con la entrada de Edward, a quien Yapoort invita a unirse a la conversación, terminando el bloque con un tono de humor y despedida.