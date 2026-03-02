La vaguada continuará generando precipitaciones en varias provincias del país

En la tarde, ocurrirían otros incrementos de la nubosidad, generando chubascos y posibles tronadas aisladas

Hoy continuaremos observando algunos chubascos durante las horas matutinas en poblados del noreste del país, hacia provincias como: Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, entre otros.

En la tarde, ocurrirían otros incrementos de la nubosidad, generando chubascos y posibles tronadas aisladas en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, asociados a la vaguada y la humedad transportada por el viento hacia nuestro territorio.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y en la costa caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (La Altagracia), recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal. En el resto del perímetro costero, las condiciones se encuentran normales.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones.

Temperaturas: mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: vaguada continuará generando precipitaciones dispersas en varias provincias del país hasta las primeras horas de la noche. Para mañana, también se esperan algunos aguaceros en la tarde. Recomendaciones vigentes en las costas atlántica y caribeña. Temperaturas calurosas.