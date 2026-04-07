«La Ruta» en Color Visión: Un viaje al corazón de la República Dominicana

La reconocida periodista llega a la televisión dominicana con una docuserie de impacto internacional que busca redescubrir la identidad, los paisajes y las historias más profundas de nuestra isla.

La pantalla de Color Visión (Canal 9) se prepara para recibir una de las producciones documentales más esperadas del año. La multipremiada periodista venezolana Alejandra Oraa aterriza con «La Ruta», una docuserie que, en esta entrega especial, pone el foco exclusivo en la República Dominicana.

Mucho más que un programa de viajes

A diferencia de los tradicionales programas de turismo, «La Ruta» se presenta como un proyecto de impacto internacional que combina el rigor periodístico con una sensibilidad narrativa única. Alejandra Oraa, ganadora de varios premios Emmy, invita a la audiencia a realizar un viaje profundo para conectar con la esencia del pueblo dominicano, explorando desde sus paisajes paradisíacos hasta las historias humanas que definen nuestra cultura.

La serie documental busca no solo mostrar la belleza estética del país, sino también profundizar en aquellos elementos que nos hacen únicos, celebrando la identidad dominicana desde una perspectiva global y respetuosa.

El estreno de «La Ruta» en Color Visión refuerza el compromiso del canal con el contenido de alta calidad y la proyección de la marca país. La presencia de una figura de la talla de Oraa asegura una narrativa de nivel internacional que pondrá a la República Dominicana en el centro de la conversación regional.

El gran estreno está pautado para este mes de abril, convirtiéndose en el plan ideal para el cierre del fin de semana:

Fecha de estreno: Domingo, 19 de abril.

Domingo, 19 de abril. Horario: 10:00 PM.

Prepárate para redescubrir la República Dominicana a través de los ojos de una de las voces más respetadas del periodismo contemporáneo. «La Ruta» promete ser una experiencia visual y emocional que ningún dominicano —dentro o fuera de la isla— querrá perderse.