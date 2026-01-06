Más Contenido

    La ONU teme un agravamiento de la crisis de DDHH en Venezuela tras acción de EE.UU.

    La ONU llamó a todas las partes involucradas a priorizar el bienestar de los ciudadanos y a garantizar que cualquier medida adoptada respete el derecho internacional

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que podrían deteriorarse aún más tras la reciente intervención de Estados Unidos en el país.

    Según portavoces del organismo, la inestabilidad política y social generada por la acción militar y diplomática estadounidense podría agravar las condiciones de vida de la población, especialmente en lo referente a libertades civiles, acceso a servicios básicos y respeto a las garantías fundamentales.

    La ONU llamó a todas las partes involucradas a priorizar el bienestar de los ciudadanos y a garantizar que cualquier medida adoptada respete el derecho internacional y los principios humanitarios.

