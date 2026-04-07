La misión Artemis II nos trae imágenes de la luna como nunca antes la habíamos visto

La NASA ha enfatizado que estas imágenes simbolizan que «estamos de regreso» y que la Luna es ahora un escalón hacia Marte.

Un hito histórico nos ha brindadi la misión Artemis II, la primera misión tripulada que vuela cerca de la Luna en más de 50 años.

Y es que a diferencia de las fotos tomadas por satélites o sondas no tripuladas (como la LRO o la Chang’e de China), estas imágenes fueron captadas por los astronautas de la misión desde la cápsula Orion. Al pasar por el punto más alejado de la Tierra, la tripulación tuvo una vista directa y privilegiada de la cara oculta, capturando detalles con una claridad y resolución que permiten ver la textura real del terreno lunar desde una escala humana.

La cara oculta se muestra extremadamente montañosa y saturada de cráteres de impacto.

Se han identificado con precisión cráteres que antes solo eran manchas en radares, revelando eyecciones de material y sombras que ayudan a los geólogos a entender la edad de la superficie lunar.

Las fotos confirman la falta de actividad volcánica antigua en este lado, lo que sigue siendo un misterio científico sobre por qué las dos caras de la Luna son tan diferentes.

El valor para futuras misiones

Estas imágenes no son solo estéticas; sirven como mapa para la misión Artemis III, que planea el primer alunizaje en el polo sur lunar. Conocer el relieve real ayuda a la NASA a planificar:

Zonas seguras de aterrizaje.

Puntos de iluminación solar constante (necesarios para energía).

Áreas con posible presencia de hielo de agua en cráteres que nunca reciben luz.

Es la primera vez que el ojo humano vuelve a ver este lado de la Luna de forma directa desde la misión Apolo 17 en 1972. La NASA ha enfatizado que estas imágenes simbolizan que «estamos de regreso» y que la Luna es ahora un escalón hacia Marte.