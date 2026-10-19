En el programa Bemberé narran la fascinante historia de la infancia de Oscar de la Renta.

Se describe cómo un niño de 7 años, que más tarde se convertiría en el icónico diseñador, visitaba semanalmente a una mujer rusa llamada señora Cruz en la Zona Colonial.

La señora Cruz, una mujer elegante y culta que huyó de Europa antes de la guerra, fue fundamental en la formación del joven Oscar. Ella le enseñó a apreciar la música clásica, el buen gusto, la cultura europea y la elegancia, despertando en él una curiosidad insaciable.

El segmento destaca que estas charlas en la sala de la casa marcaron su vida y sembraron las bases de su futuro éxito mundial en el mundo de la moda.

Tras la historia, el equipo del programa reflexiona sobre la importancia de Oscar de la Renta como uno de los dominicanos más influyentes en la historia y comparten anécdotas sobre su trabajo con personalidades internacionales, destacando su orgullo dominicano.