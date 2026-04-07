La experiencia K-Pop familiar más emocionante llega a Santo Domingo este

El evento se presentará el domingo 12 de abril con varias funciones, en el escenario de Hard Rock Cafe Santo Domingo en Blue Mall, transformando el emblemático espacio en un vibrante universo de energía coreana

La fiebre del K-Pop continúa conquistando corazones en el país, y este domingo 12 de abril el público dominicano tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única llena de música, baile, luces y emoción con Las Guardianas del K-Pop “Un magico concierto”, un espectáculo familiar diseñado para fanáticos de todas las edades, que llega a Santo Domingo como parte de una gira internacional que ha sido aplaudida y ovacionada por mas de 50,000 espectadores en 20 ciudades de distintos paises, consolidandose como uno de los shows tributo familiares mas exitosos y convocantes.

El evento se presentará el domingo 12 de abril con varias funciones, en el escenario de Hard Rock Cafe Santo Domingo en Blue Mall, transformando el emblemático espacio en un vibrante universo de energía coreana, coreografías impactantes y una producción visual envolvente.

Más que un concierto, Las Guardianas del K-Pop es una experiencia interactiva que combina entretenimiento, cultura pop y un ambiente ideal para disfrutar en familia. El espectáculo ha sido concebido para que niños, jóvenes y padres compartan juntos la emoción del fenómeno musical global que ha revolucionado la industria del entretenimiento.

Un espectáculo cuidado en cada detalle, que transmite valores como la amistad, la confianza en uno mismo y el trabajo en equipo, demostrando que el verdadero poder surge cuando cantamos y creemos juntos, todo acompañado de coreografias de alto nivel, canciones que hacen vibrar al publico y una puesta en escena de estandar internacional, con pantallas Led, efectos de luces, y efectos especiales.

Con una capacidad limitada a 654 personas por función, el evento promete cercanía, intensidad y una conexión directa entre el público y el espectáculo.

Las boletas estan disponibles a través de:

• 🌐 www.SmartTicket.com.do

• 📍 Puntos de venta Smart Ticket en Baskin Robbins

• 📍 Club de Lectores del Listín Diario

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido al aforo limitado del recinto.

Este espectáculo forma parte del creciente auge del entretenimiento familiar en el país y reafirma el impacto del K-Pop como fenómeno cultural global que conecta generaciones a través de la música y la danza.

🎟️ Información del evento

📅 Fecha: 12 de abril de 2026

📍 Lugar: Hard Rock Cafe Santo Domingo Blue Mall

🎫 Boletas: en linea en SmartTicket.com.do, tambien de forma fisica en el Club de Lectores del Listin Diario, y puntos de ventas autorizados Smart Ticket en todos los Baskin Robbins

👨‍👩‍👧‍👦 Evento para toda la familia

Informacion: whatsapp texto 829 647 8787 y en @SmartTicketRD