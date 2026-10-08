La Dra. Ana “Así No” y sus tips para conquistar un hombre

El comediante Rafael Bobadilla interpreta a la Dra. Ana «Así No», una supuesta experta en sexología y terapia de pareja.

Este video presenta una divertida parodia en el programa Bemberé, donde el comediante Rafael Bobadilla interpreta a la Dra. Ana «Así No», una supuesta experta en sexología y terapia de pareja.

La Dra. Ana es invitada al bar del programa para dar consejos sobre relaciones e intimidad, destacando por sus ocurrencias y frases cómicas.

Los presentadores del programa aprovechan para preguntarle a la «especialista» por qué siguen solteros a pesar de considerarse personas atractivas e inteligentes. La Dra. Ana responde con humor, cuestionando sus actitudes y gestos.

La doctora ofrece consejos humorísticos y poco convencionales sobre cómo abordar una cita o conquistar a una pareja, incluyendo temas como las visitas a cabañas y el lenguaje corporal.

Durante la conversación, también se tocan temas absurdos sobre el cuidado del cabello y la combinación de estilos entre parejas.

El segmento concluye con una interacción cómica donde los presentadores agradecen la visita de la Dra. Ana y se despiden del público.