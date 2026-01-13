Más Contenido

    La Cruda Realidad de Venezuela por Katherine Hernández

    Antes de aceptar el rol en televisión, se tomó tres años para conocer el país, sus actores y preocupaciones, ya que considera que para ser periodista «te tiene que doler el país» 

    En la entrevista con la periodista venezolana Katherine Hernández, Orlando Jorge Villegas en el programa «Líderes» abarca la trayectoria profesional de Katherine, su perspectiva sobre la situación política en Venezuela y sus experiencias personales.

    Katherine Hernández, de origen venezolano, ha vivido en República Dominicana por casi 15 años. Orlando Jorge Villegas relata cómo se enteró de su llegada al país cuando él dirigía Antena Latina y Katherine fue anunciada como nueva periodista en CDN.

