La “Casita Dominicana” una experiencia inmersiva que refleja la esencia de la cultura dominicana

La audaz estrategia de promoción turística al presentar la “Casita Dominicana” en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, El Ministro de Turismo concebió este espacio como una experiencia inmersiva que refleja la esencia de la cultura dominicana.

La “Casita Dominicana” ofrece a los visitantes un recorrido sensorial por la música, la gastronomía, la artesanía y la hospitalidad que nos caracterizan. Con este concepto, el Ministerio busca diferenciar la oferta dominicana en un escenario altamente competitivo y reforzar la conexión emocional con los principales mercados emisores de turistas.

Durante el acto inaugural, el Ministro destacó que esta iniciativa responde al compromiso de mostrar al mundo la diversidad y riqueza cultural de la República Dominicana, más allá de sus reconocidas playas y resorts. “Queremos que cada visitante viva la experiencia dominicana desde el primer contacto, y que se lleve consigo el deseo de conocer nuestro país”, afirmó.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por los asistentes a Fitur, quienes resaltaron la originalidad del espacio y su capacidad para transmitir la identidad nacional. Con esta apuesta innovadora, la República Dominicana reafirma su liderazgo como destino turístico en el Caribe y su visión de seguir creciendo en el mercado internacional.