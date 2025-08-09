¡La belleza dominicana brillará en Color Visión!

Falta 1 día para el concurso de belleza más importante del país 👑@missuniverserdominicana ¡En Vivo! este 10 de agosto a las 9:00 PM por@colorvisionc9📺 el canal de la belleza dominicana

La noche más glamurosa del año está a punto de encender las pantallas de todo el país. Miss Universe República Dominicana 2025 llega con una nueva edición cargada de elegancia, talento y emoción.

Este esperado certamen, que celebra la diversidad y el empoderamiento de la mujer dominicana, será transmitido en vivo por Color Visión, el canal que por décadas ha sido el hogar de los grandes eventos nacionales.

Este año, el escenario se viste de gala para recibir a las candidatas más destacadas de cada provincia, quienes competirán por la corona que las llevará a representar a la República Dominicana en el certamen internacional de Miss Universe. El evento contará con presentaciones artísticas, invitados especiales y un despliegue de producción que promete dejar huella.

Además, el certamen no solo busca belleza exterior, sino también inteligencia, compromiso social y liderazgo. Las participantes han sido preparadas intensamente en pasarela, oratoria y causas sociales, demostrando que la mujer dominicana es sinónimo de fuerza y propósito.

