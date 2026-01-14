Julio Iglesias enfrenta serias acusaciones de abuso sexual por exempleadas

El caso ha sido elevado por los medios a organizaciones internacionales de derechos humanos para buscar acompañamiento

Dos mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, denunciaron haber sufrido tocamientos no consentidos, presiones sexuales, humillaciones y maltrato laboral mientras trabajaban en las propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas.

Una de las denunciantes, que tenía 22 años en 2021, aseguró que el cantante la obligaba a acudir a su habitación casi todas las noches tras largas jornadas laborales, describiendo sentirse como “un objeto, una esclava”.

Hasta el momento, las denunciantes no han presentado demandas formales, alegando temor a represalias. El caso ha sido elevado por los medios a organizaciones internacionales de derechos humanos para buscar acompañamiento.