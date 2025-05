Juan Soto confirma interés de los Red Sox: “Me impresionó lo mucho que se esforzaron”

“Sí, realmente estaban ahí, encabezaban la lista. Presionaban mucho, pero al final, yo tomaba las decisiones. Me impresionó mucho lo mucho que se esforzaron, pero no hay nada más que decir. Me alegró mucho que hicieran lo que hicieron”, expresó.

Por Noticias SIN

Boston, EE.UU. — Juan Soto, estrella dominicana de las Grandes Ligas, rompió el silencio sobre su proceso de agencia libre y confirmó que los Red Sox de Boston fueron uno de los equipos más insistentes en la lucha por conseguir su firma. Sin embargo, el jardinero finalmente eligió a los Mets de Nueva York, con quienes firmó un contrato récord.

Durante la actual serie de los Mets en el Fenway Park, Soto habló con The Athletic y reconoció el esfuerzo del equipo de Boston:

“Sí, realmente estaban ahí, encabezaban la lista. Presionaban mucho, pero al final, yo tomaba las decisiones. Me impresionó mucho lo mucho que se esforzaron, pero no hay nada más que decir. Me alegró mucho que hicieran lo que hicieron”, expresó.

De acuerdo con reportes, los Red Sox ofrecieron un contrato de 15 años y 700 millones de dólares, que quedó por debajo de la histórica cifra de 765 millones propuesta por los Mets, encabezados por el propietario Steve Cohen.

Tras no lograr el fichaje de Soto, Boston redireccionó su estrategia enfocándose en el pitcheo. Adquirieron al abridor Garrett Crochet, a quien extendieron por siete años y 175 millones, y firmaron al cerrador cubano Aroldis Chapman por un año y 10 millones.

Con 26 años, Juan Soto viene de una sólida temporada con los Yankees y ha comenzado con fuerza en su nueva etapa con los Mets. A pesar de no recalar en Boston, su reconocimiento al esfuerzo de los Red Sox ha sido bien recibido entre la afición y la dirigencia, que lo veía como una figura clave para revitalizar el proyecto deportivo del equipo.