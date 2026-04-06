Josell Hernández y su bonita historia

Destaca que su éxito no es fruto de la suerte, sino de la combinación de preparación y talento.

Josell Hernández, comunicador y productor dominicano relata su inspiradora historia de vida y comparte sus humildes comienzos en Villas Agrícolas, marcados por la precariedad económica, pero guiados por los valores y la disciplina inculcados por sus padres, pastores evangélicos.

Destaca que su éxito no es fruto de la suerte, sino de la combinación de preparación y talento.

El invitado enfatiza la importancia de la integridad, explicando cómo desde joven aprendió a rechazar tentaciones y ofertas indebidas para mantener su honorabilidad.

Se repasa su evolución en los medios, desde sus inicios narrando lucha libre hasta proyectos recientes de gran impacto como su participación en la Casa de los Famosos de Alofoke, donde utilizó sus conocimientos en psicología para mediar en situaciones complejas.

Josell habla con gratitud sobre su esposa Grace Veras, quien ha sido un pilar fundamental en su vida, y sobre sus dos hijas: Josan y Gema, cuya historia de vida con autismo le ha enseñado valiosas lecciones de paciencia y propósito.