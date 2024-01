José-Paliza-asegura-que-el-partido-no-ha-recibido-fondos-de-Miguel-Gutiérrez

El líder del PRM hizo hincapié en la transparencia del partido, destacando que a diferencia de otras organizaciones, el PRM no oculta ni defiende acciones que no estén en consonancia con la ética y la legalidad.

Por: Maholi Albuez

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Paliza, abordó hoy en una rueda de prensa la situación concerniente al ex diputado Miguel Gutiérrez y reafirmó la postura del partido en relación con los recientes acontecimientos judiciales.

Paliza enfatizó que hasta el momento, el PRM no ha recibido ninguna contribución económica por parte del ex diputado Gutiérrez, despejando cualquier duda sobre posibles implicaciones financieras. «Ojalá esa investigación, como cualquier otra que pueda surgir, sea lo suficientemente fuerte, robusta, profunda, y el que tenga cualquier nivel de implicación en temas que no son los correctos, pues que pague las correspondientes sanciones», expresó.

El líder del PRM hizo hincapié en la transparencia del partido, destacando que a diferencia de otras organizaciones, el PRM no oculta ni defiende acciones que no estén en consonancia con la ética y la legalidad. «Si alguien ha cometido un ilícito, que dé la cara y, frente al país y el mundo, pague las consecuencias correspondientes», subrayó durante una entrevista en el programa «Gobierno de la Mañana» de la emisora Z101.

LEA: Sandra Tuesca: “El colágeno se bebe en pote nada más” | Es Temprano Todavía

En relación con el caso de Miguel Gutiérrez, quien se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y lavado de dinero, Paliza reiteró la postura del partido de no respaldar acciones ilícitas. El ex diputado acordó con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, admitiendo su culpabilidad en actividades ilícitas tanto en República Dominicana como en comunidades estadounidenses.

El PRM espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y que aquellos responsables de acciones indebidas rindan cuentas ante la justicia. El compromiso del partido con la legalidad y la transparencia se mantiene firme, y cualquier individuo vinculado a actividades delictivas deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones.