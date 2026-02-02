Jimmy Rosario Bernard como el nuevo rector del ITLA

Jimmy Rosario Bernard fue designado como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) mediante el Decreto núm. 65-26, firmado por el presidente Luis Abinader.

Sustituye a Rafael Féliz, destituido tras denuncias de irregularidades en su gestión

Perfil de Jimmy Rosario Bernard

Formación académica : Doctorado en Ingeniería Informática.

: Doctorado en Ingeniería Informática. Experiencia profesional : Más de 25 años liderando procesos de transformación digital en ámbitos gubernamentales, académicos y empresariales. Exdirector general de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio Administrativo de la Presidencia . Exdirector de TIC en el Ministerio de Educación . Exdirector de Tecnología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) .

La designación de Jimmy Rosario Bernard marca un giro importante en la conducción del Instituto Tecnológico de Las Américas:

Se pasa de un liderazgo cuestionado por irregularidades hacia un perfil técnico y académico sólido , con experiencia en transformación digital y gestión de tecnologías de la información.

, con experiencia en transformación digital y gestión de tecnologías de la información. Su trayectoria en instituciones públicas y académicas lo posiciona para modernizar el ITLA , fortalecer la calidad educativa y alinearlo con la agenda digital nacional.

, fortalecer la calidad educativa y alinearlo con la agenda digital nacional. El reto principal será recuperar la confianza de la comunidad estudiantil y del sector tecnológico, asegurando transparencia y excelencia en la gestión.

de la comunidad estudiantil y del sector tecnológico, asegurando transparencia y excelencia en la gestión. Si logra implementar políticas de innovación y vinculación internacional, el ITLA puede consolidarse como un referente regional en educación tecnológica.

En síntesis el nombramiento de Rosario Bernard abre una oportunidad para que el ITLA supere la crisis institucional reciente y se enfoque en su misión de formar profesionales altamente capacitados en tecnología.