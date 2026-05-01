1 de Mayo Día del Trabajador: Hoy celebramos el verdadero motor de RD

Este 1 de Mayo, Día del Trabajador, hacemos una pausa para aplaudir y reconocer a esa fuerza invaluable bajo una gran premisa: hoy celebramos el verdadero motor de RD. Rendimos un merecido homenaje a los trabajadores dominicanos, aquellos que desde la madrugada hasta el anochecer levantan la economía y construyen el futuro de la República Dominicana con su espíritu fajador.

Día Internacional del Trabajador

Cada 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajador, una fecha que trasciende el descanso de un feriado para convertirse en un momento de profunda reflexión y reconocimiento. Es el día en el que aplaudimos a la verdadera maquinaria que impulsa el desarrollo de nuestras naciones: la gente y su esfuerzo diario.

El panorama laboral ha evolucionado drásticamente a lo largo de los años. Atrás van quedando los tiempos donde el trabajo se limitaba exclusivamente a una fábrica o una oficina tradicional; hoy vemos el auge del teletrabajo, el «salario emocional», los emprendimientos independientes y nuevas formas de generar valor. Sin embargo, lo que se mantiene inalterable es la dedicación, la creatividad y el sacrificio que cada persona invierte en su labor para sacar adelante a su familia.

Este día sirve no solo para celebrar los derechos conquistados a lo largo de la historia, sino también para poner sobre la mesa los retos pendientes: la búsqueda de salarios más justos, la creación de mejores condiciones frente al costo de la vida y el impulso de oportunidades equitativas para todos los sectores.

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Un mensaje para ti, trabajador dominicano

Hoy, el aplauso más fuerte y el reconocimiento más sincero es para ti, trabajador dominicano.

Para el que se levanta de madrugada cuando el sol aún no ha salido para tomar el Metro, el «concho» o la guagua. Para la madre que divide su fuerza entre su empleo y el cuidado de su hogar. Para el agricultor que hace parir nuestra tierra, el trabajador de zona franca, el empleado público, el que impulsa el turismo con su hospitalidad y, por supuesto, para el emprendedor y el «joseador» incansable que no se rinde ante ninguna adversidad.

Si hay algo que caracteriza al dominicano es que es fajador. Tienes el talento de ponerle buena cara a las jornadas más largas y una resiliencia inquebrantable que no se enseña en ninguna universidad. Ustedes son el verdadero motor del crecimiento económico de la República Dominicana; son los que, con sudor y honestidad, construyen día a día el futuro de esta media isla.

Que este Día del Trabajador sirva para que renueves tus fuerzas, exijas lo que mereces, pero sobre todo, para que te sientas profundamente orgulloso del pan que llevas a tu mesa. No importa cuál sea tu oficio, tu trabajo tiene un valor incalculable.

¡Feliz Día del Trabajador!