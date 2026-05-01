INDOMET hoy viernes no prevé lluvias significativas en la mayor parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) ha emitido su pronóstico oficial para el estado del tiempo, destacando que hoy no se esperan lluvias significativas en la mayor parte del territorio nacional.

Tras varios días de humedad, el panorama meteorológico presenta una notable mejoría, brindando un ambiente soleado y estable.

A continuación, te detallamos cómo estarán las temperaturas, qué provincias disfrutarán de cielos despejados y qué esperar para el fin de semana.

¡Conoce el reporte completo antes de salir!

Para hoy viernes, durante el transcurso de la mañana, El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) no prevé lluvias significativas sobre gran parte del país

En consecuencia, observaremos un cielo mayormente soleado con nubes dispersas y ocasionales chubascos aislados de corta duración, principalmente en algunas localidades de las regiones noreste y sureste.

Sin embargo, en la tarde hasta las primeras horas de esta noche, nuestra área de pronóstico seguirá influenciada por una vaguada en proceso de debilitamiento, la cual continuará alejándose del país, provocando, en combinación con los efectos locales, aguaceros dispersos, siendo moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre distintos municipios y comunidades de las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Bahoruco e incluso algunas localidades del municipio Santo Domingo Norte, entre otras

Pronósticos del INDOMET

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los avisos y alertas meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

NIVELES DE ALERTA Y AVISO METEOROLÓGICOS ALERTA AVISO DESCONTINUADAS Espaillat San Cristóbal Puerto Plata Monseñor Nouel San Juan El Seibo San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez Santiago Dajabon Sánchez Ramírez La Altagracia Vega La Romana El Gran Santo Domingo Monte Plata Hato Mayor San José de Ocoa Duarte Samaná Hermanas Mirabal Total: 16 Total: 3 Total: 2

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado en la mañana. Chubascos aislados de corta duración en la tarde.

Santo Domingo Norte: en la mañana, nubosidad dispersa. Mientras en la tarde, aguaceros locales. Tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: cielo mayormente soleado durante el transcurso de la mañana. En la tarde, ocasionales incrementos de la nubosidad. Chubascos aislados de corta duración.

Santo Domingo Oeste: escasas nubes en horas de la mañana. Sin embargo, en la tarde, algunos chubasco aislados de corta duración.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: La incidencia de una vaguada en combinación con los efectos locales y la influencia del viento seguirán generando, aguaceros moderados a fuertes, siendo más intensos con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional. En consecuencia, siguen vigentes las provincias bajo los Aviso y Alerta meteorologicas debido al alto riesgo de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.