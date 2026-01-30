Jessica Rizik revela detalles del Carnaval de Punta Cana 2026

Este evento, que celebra su 17ª edición, se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026 en el Boulevard 1ro. de Noviembre de The Village Puntacana.

Jessica Rizik, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Grupo Puntacana, detalla el Carnaval de Punta Cana 2026.

Este evento, que celebra su 17ª edición, se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026 en el Boulevard 1ro. de Noviembre de The Village Puntacana.

Comenzó como una iniciativa de Don Frank y Doña Idé para promover el arte y la cultura en Punta Cana, y ha crecido de 2,000 a 18,000 asistentes.

El carnaval se esfuerza por proyectar internacionalmente la cultura dominicana, manteniendo su autenticidad. Colaboran con Orlando Lora para seleccionar comparsas que representen diversas provincias.

Una particularidad única del carnaval son las Musas de Puntacana, damas que desde los inicios del Grupo Puntacana diseñan sus trajes con materiales reciclados, promoviendo el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.