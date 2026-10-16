Jardín Botánico Nacional con nuevas atracciones para toda la familia

Jardín Botánico Nacional inaugura la XX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores con nuevas atracciones para toda la familia

La celebración, que se desarrollará del 15 al 18 de octubre, reúne a 119 empresas participantes y ofrece una variada programación educativa, recreativa y cultural.

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) inauguró este jueves la vigésima edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, una de sus actividades más emblemáticas, que en esta ocasión forma parte de la celebración de sus 50 años de historia y reafirma su compromiso con la educación ambiental y la conservación de la flora dominicana.

Bajo el lema “20 años floreciendo contigo”, el festival se celebrará del 15 al 18 de octubre, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con una propuesta que combina naturaleza, aprendizaje, entretenimiento y experiencias para compartir en familia. La entrada tiene un costo de RD$200 para adultos y RD$75 para niños.

Como parte de los nuevos atractivos, los visitantes podrán disfrutar de un zipline, una alternativa recreativa que se suma a la oferta del evento, así como de diferentes espacios y stands diseñados para realizar fotografías y crear recuerdos de su visita. Estas atracciones complementan la tradicional venta de plantas, flores y artículos relacionados con la naturaleza.

Durante el acto inaugural, el director general del JBN, ingeniero Pedro Suárez, resaltó la importancia de mantener este encuentro que, a lo largo de dos décadas, ha acercado a miles de personas al conocimiento y disfrute de las plantas.

Suárez invitó al público a aprovechar esta celebración para descubrir la diversidad vegetal, compartir en familia y reconocer el valor de los espacios naturales, destacando que el festival representa una oportunidad para fortalecer la conciencia ambiental y continuar acercando la labor científica y educativa del Jardín Botánico a la ciudadanía.

La ceremonia contó con la presencia de invitados especiales, patrocinadores, representantes de las empresas participantes, integrantes del Voluntariado, directivos del JBN y miembros de la prensa.

Como novedad de esta edición, se develó una estructura floral con las iniciales del Festival, que marcó la apertura oficial de cuatro días dedicados a celebrar la diversidad de las plantas, el amor por el verde y la conexión con la naturaleza.

Esta vigésima edición reúne a 119 empresas, entre viveros, floristerías y orquidearios, incluidas dos empresas internacionales procedentes de Ecuador y Puerto Rico. Los participantes ofrecerán una amplia variedad de plantas, flores, productos y artículos relacionados con la jardinería y la naturaleza, con precios especiales de feria.

La experiencia se completa con espacios de recreación y una oferta que incluye artesanía, gastronomía, mini zoológico, acuario y otras actividades para el disfrute de grandes y pequeños.

El Festival Nacional de Plantas y Flores cuenta con el respaldo deBanco Popular, Fundación Propagás, Jardín Constanza, Lendof, Fundación Rica y Aldaba.

Educación ambiental y experiencias para todos

La programación incluye charlas y talleres gratuitos impartidos por especialistas, con temas orientados a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el cuidado de las plantas ornamentales.

Entre las charlas previstas figuran “Raíces del Mañana: La educación ambiental como escudo y guía para la conservación de nuestra flora», “Cultivo Comercial de la Orquídea Vainilla” y “Cuidado Esencial de las Plantas: Principios Básicos para su Mantenimiento”.

La oferta educativa se complementa con talleres teórico-prácticos de Plantas Medicinales, Suculentas, Manualidades y Reciclaje Creativo, Huerto Casero, Iniciación al Arte del Bonsai y Elaboración de Arreglos Florales.