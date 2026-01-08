Janette Márquez ofrecerá concierto en honor a la Virgen de la Altagracia en Roma

La presentación lírica se realizará en el Vaticano como parte de la agenda cultural impulsada por la Embajada dominicana ante la Santa Sede.

Por: Severo Rivera



Roma, Italia. La soprano dominicana no vidente Janette Márquez ofrecerá un concierto lírico en honor a la Virgen de la Altagracia el próximo 15 de enero de 2026, en la ciudad de Roma, como parte de las actividades conmemorativas dedicadas a la patrona del pueblo dominicano y de una agenda cultural orientada a promover la fe, la identidad y la inclusión del talento nacional en escenarios internacionales.

Jeanette Marquez

El concierto tendrá lugar en la iglesia de Santa Ana, en el Vaticano, sede parroquial del Estado de la Ciudad del Vaticano, un espacio de gran relevancia histórica y espiritual. La presentación servirá además para despedir la pintura de la Virgen de la Altagracia Peregrina, que formó parte de la exposición Rutas de Esperanza: Arte Contemporáneo Dominicano, celebrada en Roma, y que regresa a la República Dominicana.

La actividad es organizada por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, encabezada por el embajador Víctor Suárez Díaz, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la proyección cultural, artística y espiritual de la República Dominicana en el exterior.

El recital está pautado para las 17:00 horas y contará con un repertorio sacro y clásico. En escena, Janette Márquez estará acompañada por el joven pianista dominicano Samuel García y por la pianista italiana Catia Capua.

Un recital de fe y gratitud

“Estoy muy emocionada de realizar este concierto en honor a nuestra patrona del pueblo dominicano. Este recital es una expresión de fe y gratitud, y una forma de compartir nuestra identidad cultural a través de la música”, expresó la soprano.

Trayectoria y significado

Janette Márquez, soprano dominicoestadounidense con una sólida trayectoria internacional, ha actuado en importantes escenarios de Estados Unidos y el Caribe. Su sensibilidad interpretativa y su dominio del repertorio lírico, sacro y popular la han consolidado como una destacada representante del arte vocal dominicano.

Su participación en esta agenda internacional resalta además un mensaje de inclusión y diversidad cultural, al visibilizar el talento y la excelencia de artistas con discapacidad como agentes activos de creación, inspiración y representación cultural.

Agenda cultural en Roma

Como parte de su estancia en la capital italiana, la soprano también participará en el acto de clausura de la exposición Rutas de Esperanza: Arte Contemporáneo Dominicano, que se desarrolla en el marco del Jubileo 2025 Peregrinos de la Esperanza.

Este acto se realizará el sábado 10 de enero de 2026, a las 18:00 horas, en el Instituto Cervantes de Roma, ubicado en la Plaza Navona, reafirmando el compromiso con la difusión del arte, la inclusión y la cultura dominicana en escenarios internacionales de alto prestigio.