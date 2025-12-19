Isaura Taveras: “Yo trato de vivir dentro del marco de lo correcto” 

Isaura Taveras reafirma que su vida y su carrera se sostienen en un principio sencillo pero firme: la rectitud.

“Yo trato de vivir dentro del marco de lo correcto”, expresó, dejando claro que su norte es la coherencia entre valores y acciones.

Con más de dos décadas en los medios, Taveras ha construido una trayectoria marcada por disciplina y responsabilidad, atributos que la han convertido en una figura respetada dentro del entretenimiento dominicano. Su declaración no solo refleja un compromiso personal, sino también un mensaje a la audiencia sobre la importancia de actuar con integridad en cualquier ámbito.