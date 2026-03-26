Irán rechaza acuerdos planteados por Donald Trump

Estados Unidos está enviando tropas de élite y los precios del petróleo siguen altos.

La situación en el Oriente Medio está estancada tras el rechazo de Irán a la propuesta de paz de 15 puntos presentada por Estados Unidos.

Tengamos en cuenta que la guerra lleva 27 días y los operativos no han logrado una solución a la vista. Estados Unidos está enviando tropas de élite y los precios del petróleo siguen altos.

La popularidad del presidente Donald Trump ha caído al 36% debido a la impopularidad de la guerra, la inflación y el aumento de los combustibles.