    Inprotec «Amor Familiar Impulsa 30 Años de Éxito en Seguridad y Tecnología Dominicana»

    Juan Tomás Pérez, presidente de Improtec, y a su hija Farah Pérez, gerente comercial de la empresa destacan cómo el amor familiar ha sido un motor para el éxito y crecimiento de Improtec durante 30 años

     Farah Pérez explica cómo se mantienen actualizados a través de cursos, lectura de noticias y asistencia a ferias internacionales para traer nuevas tecnologías a la República Dominicana. Improtec trabaja con marcas de Estados Unidos y Europa, y también instala sistemas de gestión de edificios (BMS) para edificios inteligentes y de ahorro de energía

