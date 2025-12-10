Más Contenido

    Incursión de las mujeres en el periodismo de opinión

    La incursión de las mujeres en el periodismo de opinión en República Dominicana ha ganado fuerza en los últimos años, con voces femeninas que aportan nuevas perspectivas, estilos y enfoques críticos en los grandes debates nacionales.

    Se discutió cómo el periodismo de opinión se ha adaptado a la era digital, y cómo las mujeres han aportado miradas más diversas y cercanas a la realidad social

    La presencia femenina en espacios de opinión rompe con décadas de predominio masculino y abre paso a un periodismo más plural.

