La incursión de las mujeres en el periodismo de opinión en República Dominicana ha ganado fuerza en los últimos años, con voces femeninas que aportan nuevas perspectivas, estilos y enfoques críticos en los grandes debates nacionales.

Se discutió cómo el periodismo de opinión se ha adaptado a la era digital, y cómo las mujeres han aportado miradas más diversas y cercanas a la realidad social

La presencia femenina en espacios de opinión rompe con décadas de predominio masculino y abre paso a un periodismo más plural.