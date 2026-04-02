Hoy jueves Santo, se estarán presentando lluvias en la costa norte del país

Las temperaturas se sentirán agradables como consecuencia del viento fresco del noreste soplando sobre la nación

Hoy jueves Santo, desde la madrugada, se estarán presentando episodios de lluvias moderadas a localmente fuertes y ráfagas de viento en provincias cercanas a la costa norte y el centro del país, debido al viento moderado del este/noreste, que arrastrará humedad asociada a una vaguada al noreste de Puerto Rico, centrada sobre aguas del Atlántico Norte. En la tarde y hasta las primeras horas de la noche, estas condiciones producirán aguaceros localmente moderados a fuertes, con tronadas y ráfagas de viento en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Azua, San Juan, Bahoruco, Elías Piña, entre otras zonas aledañas.

Se recomienda precaución a las personas que se desplacen hacia el interior del país, debido a la reducción de visibilidad y posibles inundaciones urbanas locales.

En toda la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso, entre 8 y 10 pies, siendo superior mar adentro, y viento racheado de moderado a localmente fuerte. Además, existe riesgo de corrientes de resaca. Mientras que en la costa Caribeña, el oleaje se encuentra normal.

Las temperaturas se sentirán agradables como consecuencia del viento fresco del noreste soplando sobre la nación. Se espera que esta sensación térmica sea más notoria en la noche sobre áreas de montañas.

Resumen: precipitaciones dispersas esta noche en la costa norte y centro del país por el viento moderado del noreste. Se mantienen las recomendaciones marítimas. Aumentos de las lluvias en los próximos días. Las temperaturas estarán agradables a frescas, especialmente durante la noche.

Distrito Nacional: leves incrementos nubosos con chubascos aislados hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.