Hombre ultimó esposa y suegra, había ultimado a su esposa en 1978

El caso estremeció a Santo Domingo. Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, asesinó a su esposa Mayra Martínez Romero (65 años) y a su suegra Doris Romero (86 años) en el sector El Millón, Distrito Nacional.

Lo más impactante es que este mismo hombre ya había cometido un feminicidio en 1978, cuando mató a su primera esposa, Ana Argelia Abreu, sin enfrentar consecuencias legales en aquel entonces.

El caso ha provocado un fuerte debate en la República Dominicana sobre la reincidencia en feminicidios, la falta de seguimiento judicial y la necesidad de políticas más firmes de prevención.