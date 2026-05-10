Las temperaturas continuarán calurosas

Fuente oficial INDOMET

EDurante las horas matutinas se estarán presentando chubascos dispersos sobre algunas localidades como, San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Pedernales entre otras. Estas precipitaciones son asociadas al arrastre de humedad del mar caribe por el viento cálido del este/sureste. En la tarde, las lluvias continuaran ocurriendo en forma de chubascos, que pueden ser débiles a ligeros con intensidad pasajera en ocasiones.

Las temperaturas continuarán calurosas. En ese sentido, recomendamos a los ciudadanos y turistas en el país ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Distrito Nacional: posibles chubascos pasajeros matutinos. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Norte: posibles chubascos matutinos de corta duración. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Este: posibles chubascos matutinos pasajeros. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Oeste: posibles chubascos matutinos dispersos. Temperaturas calurosas.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Para mañana lunes, la circulación anticiclónica continuará dominante, sin embargo, durante la madrugada y primeras horas matutinas tendremos algunas lluvias débiles y pasajeras en sectores costeros del caribe y nordeste Atlántico, sin embargo, las lluvias seguirán siendo de poca cuantía en la mayoría de las provincias afectadas. En la tarde, se pronostican que ocurran chubascos pasajeros en La Altagracia, EL Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Espaillat, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y San Juan.

Para el martes, el viento del este/sureste continuara transportando humedad del mar caribe, generando chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño en la madrugada nuevamente y primeras horas de la mañana. En la tarde, el calentamiento y la humedad producirá en sectores del sureste, noroeste y la Cordillera Central algunos aguaceros o chubascos dispersos, baja posibilidad de tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Distrito Nacional: chubascos aislados en horas matutinas. En la tarde medio nublado en ocasiones. Noche despejada.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde. Noche despejada.

Resumen: Durante la mañana ocurrirán chubascos dispersos sobre localidades de la costa Caribeña, nordeste y la Cordillera Central, asociados al viento cálido del este/sureste. En la tarde, continuarán lluvias aisladas de corta duración. Las temperaturas seguirán calurosas, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. Condiciones marítimas normales en ambas costas, excepto mar adentro en el suroeste.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Algunos chubascos matutinos. Tarde soleada y sensación calurosa. 33/35 20/22 Puerto Plata Nubes dispersas con chubascos aislados y sensación calurosa en la tarde. 32/34 21/23 Duarte Chubascos esporádicos. Sensación calurosa. 30/32 21/23 Constanza Nubes dispersas y sol. Sensación calurosa en la tarde con chubascos. 28/30 13/15 Peravia Chubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Chubascos pasajeros esporádicos. Sensación calurosa. 30/32 20/22 La Romana Chubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa. 31/33 21/23 La Vega Chubascos de corta duración aislados durante el día. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Chubascos pasajeros dispersos ocasionales. Sensación calurosa. 31/33 20/22 San Cristóbal Chubascos dispersos durante el día. Sensación calurosa. 30/32 20/22 Samaná Chubascos dispersos intermitentes. Sensación calurosa. 33/34 20/22 Monte Cristi Nubes dispersas y sensación calurosa. 31/33 20/22 Azua Chubascos ampliamente aislados. Sensación calurosa. 32/34 22/24 San Juan Nubes dispersas. Aislados chubascos en la tarde. 31/33 18/20 Barahona Chubascos ocasionales intermitentes. Sensación calurosa. 32/33 21/23 La Altagracia Chubascos intermitentes más frecuentes en la tarde. Sensación calurosa. 32/34 22/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Ivanna Tiburcio.-