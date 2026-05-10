Chubascos dispersos y ambiente caluroso por el viento del este/sureste

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Las  temperaturas continuarán calurosas

Fuente oficial INDOMET

EDurante las horas matutinas se estarán presentando chubascos dispersos sobre algunas localidades como, San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Pedernales entre otras. Estas precipitaciones son asociadas al arrastre de humedad del mar caribe por el viento cálido del este/sureste. En la tarde, las lluvias continuaran ocurriendo en forma de chubascos, que pueden ser débiles a ligeros con intensidad pasajera en ocasiones.

Las temperaturas continuarán calurosas. En ese sentido, recomendamos a los ciudadanos y turistas en el país ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Distrito Nacional: posibles chubascos pasajeros matutinos. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Norte: posibles chubascos matutinos de corta duración. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Este: posibles chubascos matutinos pasajeros. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Oeste: posibles chubascos matutinos dispersos. Temperaturas calurosas.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Para mañana lunes, la circulación anticiclónica continuará dominante, sin embargo, durante la madrugada y primeras horas matutinas tendremos algunas lluvias débiles y pasajeras en sectores costeros del caribe y nordeste Atlántico, sin embargo, las lluvias seguirán siendo de poca cuantía en la mayoría de las provincias afectadas. En la tarde, se pronostican que ocurran chubascos pasajeros en La Altagracia, EL Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Espaillat, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y San Juan.

Para el martes, el viento del este/sureste continuara transportando humedad del mar caribe, generando chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño en la madrugada nuevamente y primeras horas de la mañana. En la tarde, el calentamiento y la humedad producirá en sectores del sureste, noroeste y la Cordillera Central algunos aguaceros o chubascos dispersos, baja posibilidad de tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Distrito Nacional: chubascos aislados en horas matutinas. En la tarde medio nublado en ocasiones. Noche despejada.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde. Noche despejada.

Resumen: Durante la mañana ocurrirán chubascos dispersos sobre localidades de la costa Caribeña, nordeste y la Cordillera Central, asociados al viento cálido del este/sureste. En la tarde, continuarán lluvias aisladas de corta duración. Las temperaturas seguirán calurosas, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. Condiciones marítimas normales en ambas costas, excepto mar adentro en el suroeste.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoAlgunos chubascos matutinos. Tarde soleada y sensación calurosa.33/3520/22
Puerto PlataNubes dispersas con chubascos aislados  y sensación calurosa en la tarde.32/3421/23
DuarteChubascos esporádicos. Sensación calurosa.30/3221/23
ConstanzaNubes dispersas y sol. Sensación calurosa en la tarde con chubascos.28/3013/15
PeraviaChubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa.31/3322/24
San Pedro de MacorísChubascos pasajeros esporádicos. Sensación calurosa.30/3220/22
La RomanaChubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa.31/3321/23
La VegaChubascos de corta duración aislados durante el día.33/3521/23
Monseñor NouelChubascos pasajeros dispersos ocasionales. Sensación calurosa.31/3320/22
San CristóbalChubascos dispersos durante el día. Sensación calurosa.30/3220/22
SamanáChubascos dispersos intermitentes. Sensación calurosa.33/3420/22
Monte CristiNubes dispersas y sensación calurosa.31/3320/22
AzuaChubascos ampliamente aislados. Sensación calurosa.32/3422/24
San JuanNubes dispersas. Aislados chubascos en la tarde.31/3318/20
BarahonaChubascos ocasionales intermitentes. Sensación calurosa.32/3321/23
La AltagraciaChubascos intermitentes más frecuentes en la tarde. Sensación calurosa.32/3422/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Ivanna Tiburcio.-

Las  temperaturas continuarán calurosas

Fuente oficial INDOMET

EDurante las horas matutinas se estarán presentando chubascos dispersos sobre algunas localidades como, San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Pedernales entre otras. Estas precipitaciones son asociadas al arrastre de humedad del mar caribe por el viento cálido del este/sureste. En la tarde, las lluvias continuaran ocurriendo en forma de chubascos, que pueden ser débiles a ligeros con intensidad pasajera en ocasiones.

Las temperaturas continuarán calurosas. En ese sentido, recomendamos a los ciudadanos y turistas en el país ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Distrito Nacional: posibles chubascos pasajeros matutinos. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Norte: posibles chubascos matutinos de corta duración. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Este: posibles chubascos matutinos pasajeros. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Oeste: posibles chubascos matutinos dispersos. Temperaturas calurosas.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Para mañana lunes, la circulación anticiclónica continuará dominante, sin embargo, durante la madrugada y primeras horas matutinas tendremos algunas lluvias débiles y pasajeras en sectores costeros del caribe y nordeste Atlántico, sin embargo, las lluvias seguirán siendo de poca cuantía en la mayoría de las provincias afectadas. En la tarde, se pronostican que ocurran chubascos pasajeros en La Altagracia, EL Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Espaillat, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y San Juan.

Para el martes, el viento del este/sureste continuara transportando humedad del mar caribe, generando chubascos dispersos sobre el litoral Caribeño en la madrugada nuevamente y primeras horas de la mañana. En la tarde, el calentamiento y la humedad producirá en sectores del sureste, noroeste y la Cordillera Central algunos aguaceros o chubascos dispersos, baja posibilidad de tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Distrito Nacional: chubascos aislados en horas matutinas. En la tarde medio nublado en ocasiones. Noche despejada.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde. Noche despejada.

Resumen: Durante la mañana ocurrirán chubascos dispersos sobre localidades de la costa Caribeña, nordeste y la Cordillera Central, asociados al viento cálido del este/sureste. En la tarde, continuarán lluvias aisladas de corta duración. Las temperaturas seguirán calurosas, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. Condiciones marítimas normales en ambas costas, excepto mar adentro en el suroeste.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoAlgunos chubascos matutinos. Tarde soleada y sensación calurosa.33/3520/22
Puerto PlataNubes dispersas con chubascos aislados  y sensación calurosa en la tarde.32/3421/23
DuarteChubascos esporádicos. Sensación calurosa.30/3221/23
ConstanzaNubes dispersas y sol. Sensación calurosa en la tarde con chubascos.28/3013/15
PeraviaChubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa.31/3322/24
San Pedro de MacorísChubascos pasajeros esporádicos. Sensación calurosa.30/3220/22
La RomanaChubascos dispersos esporádicos. Sensación calurosa.31/3321/23
La VegaChubascos de corta duración aislados durante el día.33/3521/23
Monseñor NouelChubascos pasajeros dispersos ocasionales. Sensación calurosa.31/3320/22
San CristóbalChubascos dispersos durante el día. Sensación calurosa.30/3220/22
SamanáChubascos dispersos intermitentes. Sensación calurosa.33/3420/22
Monte CristiNubes dispersas y sensación calurosa.31/3320/22
AzuaChubascos ampliamente aislados. Sensación calurosa.32/3422/24
San JuanNubes dispersas. Aislados chubascos en la tarde.31/3318/20
BarahonaChubascos ocasionales intermitentes. Sensación calurosa.32/3321/23
La AltagraciaChubascos intermitentes más frecuentes en la tarde. Sensación calurosa.32/3422/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Ivanna Tiburcio.-

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