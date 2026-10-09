Una dinámica divertida y llena de humor en el programa Bemberé, donde el invitado especial es el actor Héctor Aníbal

Este video muestra una dinámica divertida y llena de humor en el programa Bemberé, donde el invitado especial es el actor Héctor Aníbal.

El segmento principal consiste en una ronda de chistes donde los participantes deben contar uno sin reírse; si lo hacen, son eliminados de la competencia.

A lo largo de la dinámica, el elenco compuesto por Juan Carlos Pichardo, Rafael Bobadilla (El Boba), Carmen Rodríguez y otros integrantes del programa intentan mantenerse serios mientras cuentan chistes o escuchan los de sus compañeros.

A medida que avanza el tiempo, muchos de ellos terminan riéndose, lo que genera momentos de improvisación y buen humor en el set.